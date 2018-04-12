Yeni geliştirilen yapay zeka kişilerin göz resimlerine bakarak uzman doktora ihtiyaç duymadan uyuşturucu ve hastalık taraması yapacak.

Webtekno'nun haberine göre; yeni yapay zeka tanılama aracı U.S. Food and Drug Administration ( FDA, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayını alarak doktora gerek duymadan resmi formlar da verebilecek.

Hemşire veya doktor tarafından yüklenen retina fotoğraflarını inceleyen yapay zeka, IDx-DR yazılım algoritmasına göre kişilerin kullandığı uyuşturucuların ve sahip olduğu hastalıkların dokümanını veriyor.

IDx-DR algoritmasını kullanan yapay zeka 900'den fazla resmin kullanıldığı klinik çalışmalarda hastalara yüzde 87’lik oranda doğru teşhis koymayı başardı. Şimdilik yeni yazılımın göz uzmanı olmayan hemşire ve doktorların klinik raporlar vermesini sağlamak için kullanmayı amaçlıyorlar.

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