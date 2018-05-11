Afyonkarahisar'da dün hastaneden kaçırılan Suriyeli aileye ait bebeğin bulunduğu bildirildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı erkek bebeğin, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar’a gelen ve burada tanışarak 1 yıl önce evlenen 39 yaşındaki Amir Zahlül Meeso ve 29 yaşındaki Ravva Zahlül Meeso’nun dün öğle saatlerinde dünyaya gelen ‘Muhammed İbrahim’ adını verdikleri ilk çocukları olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğum servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso'ne teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

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