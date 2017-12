Hastanın göğsündeki "hayata döndürme" yazılı dövme sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 70 yaşındaki bir hasta, ciddi sağlık sorunları ve kanında yüksek oranda alkolle ve bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürüldü. Kimliği açıklanmayan kişinin göğsündeki bir dövme doktorların dikkatini çekti.

Yaşlı adamın göğsünde, "Do not resuscitate" yani "Hayata döndürme" yazıyordu.

CNN International'da yer alan habere göre; hastane personeli, hastanın göğsündeki dövmeyi görünce çok zor bir karar vermek zorunda kaldı.

The New England Journal of Medicine'de yayınlanan makaleye göre; 70 yaşındaki hasta, hastane personelini etik ve tıbbi konular açısından oldukça zorladı.

Hasta, göğsüne yazdırdığı "Hayata döndürme" yazısıyla, tedaviyi reddettiğini belirtmişti.

Doktorlar başlangıçta bunu görmezden gelmek istedi ancak adamın bunu istediğinden emin olmanın hiçbir yolu yoktu.

Geri dönüşü olmayan bir yolu tercih etmeyen doktorlar, hastayı antibiyotikler ve diğer hayat kurtarıcı önlemlerle tedavi etmeyi seçti.

Bununla birlikte, hastanenin etik danışmanını çağırdılar.

Dövmenin bir hastanın istekleri konusunda yasal olarak bağlayıcı olmadığı kaydedildi. Ancak Florida Hospital'daki etik kurul, hastanın kararına saygı duymayı tercih etti. Hastaya tıbbi müdahale yapıldı ancak hastayı hayata döndürmek için özel bir çaba harcanmadı. Yapılan açıklamaya göre; hasta hayatını kaybetti.

Tartışmalara konu olacak bu karar için bilim dünyasından gelecek yorumlar merak ediliyor.

