Hatay'da 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Güveççi, Topraktutan ve Pulluyazı karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları kontrolde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girenleri fark etti.

Güvenlik birimlerince yakalanan 55 kişinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, güvenlik kontrolü yapılmak üzere karakola götürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER