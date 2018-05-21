Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Camuzkışlası Mahallesi yakınlarında seyreden bir askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

Hafif yaralanan 11 asker ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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