Hatay'da iki terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda iki teröristin ölü ele geçiridliğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Kaledibi Mahallesi Emseki bölgesinde hava destekli yapılan operasyonda iki teröristin M16 tüfekleri ile birlikte ölü ele geçirildiği belirtildi.

Hatay ve Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nın son 21 günde Amanoslar'da yaptığı operasyonda 25 terörist ölü ele geçirildi. Açıklamanın detayı şöyle:

Hatay İl Jandarma K.lığı. ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-İskenderun İlçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde 17 Nisan 2018 Salı (Bugün)

- (2) BTÖ mensubu,

- (2) M-16 P.Tf. ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Hatay ve Osmaniye İl Jandarma K.lığı. Unsurlarınca Son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam (25) BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir.





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