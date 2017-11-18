Hatay'da işçi minibüsü kamyonete çarptı!

Hatay'ın Erzin ilçesinde, işçi minibüsünün kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, narenciye işçilerinin bulunduğu Mahmut Durmuş idaresindeki minibüs, D-817 karayolu Hürriyet Mahallesi İstasyon mevkisinde, aynı istikamette seyreden Keleş Kara'nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüste sıkışan Osman Akbaş (60) yaşamını yitirdi, çoğu narenciye işçisi 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.