Hatay'da yakalanan mültecilerden 6'sı terör şüphelisi çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 17 mülteci yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan Topboğazı karayolunda 27 C 0062 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Kısa süreli kovalamaca sonucunda durdurulan araçta Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 17 Suriye uyruklu mülteci yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan 17 mülteciye daha sonra Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde parmak izi ve GBT sorgulaması yapıldı. Türk şoför F.D. ve yabancı uyruklu 6 kaçak mültecinin terör şüphelisi olduğu anlaşıldı.