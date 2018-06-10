Hatay'da iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Ramazan ayının 26. orucu için iftar ve sahur saat kaçta? Oruçların bitmesine sayılı günler kala İslam alemi bugün akdir Gecesi heyecanını yaşıyor. İftarın ardından, çeşitli ibadetlerle Kadir Gecesi ihya edilecek. Hatay'da bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 10 Haziran iftar ve sahur vakitleri...

HATAY İFTAR VAKTİ, SAATİ 10 HAZİRAN

Hatay'da 10 Haziran 2018 günü yani bugün oruç tutmak için Hataylılar saat 03.28'e kadar sahur yapmıştı. Hataylılar saat 19.59'de okunacak akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. Hataylılar yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için saat 03.28'e kadar sahur yapacak.

HATAY İMSAKİYESİ 2018





GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:47 05:22 12:38 16:24 19:42 21:10 2 17.05.2018 Perşembe 03:46 05:21 12:38 16:24 19:43 21:11 3 18.05.2018 Cuma 03:45 05:20 12:38 16:24 19:43 21:12 4 19.05.2018 Cumartesi 03:44 05:19 12:38 16:25 19:44 21:13 5 20.05.2018 Pazar 03:43 05:19 12:38 16:25 19:45 21:14 6 21.05.2018 Pazartesi 03:42 05:18 12:38 16:25 19:46 21:15 7 22.05.2018 Salı 03:41 05:17 12:38 16:25 19:47 21:17 8 23.05.2018 Çarşamba 03:40 05:17 12:38 16:25 19:47 21:18 9 24.05.2018 Perşembe 03:39 05:16 12:38 16:25 19:48 21:19 10 25.05.2018 Cuma 03:38 05:16 12:38 16:26 19:49 21:20 11 26.05.2018 Cumartesi 03:37 05:15 12:38 16:26 19:50 21:21 12 27.05.2018 Pazar 03:36 05:15 12:39 16:26 19:50 21:22 13 28.05.2018 Pazartesi 03:35 05:14 12:39 16:26 19:51 21:23 14 29.05.2018 Salı 03:35 05:14 12:39 16:26 19:52 21:24 15 30.05.2018 Çarşamba 03:34 05:13 12:39 16:27 19:52 21:25 16 31.05.2018 Perşembe 03:33 05:13 12:39 16:27 19:53 21:26 17 01.06.2018 Cuma 03:33 05:13 12:39 16:27 19:54 21:27 18 02.06.2018 Cumartesi 03:32 05:12 12:39 16:27 19:54 21:28 19 03.06.2018 Pazar 03:31 05:12 12:39 16:27 19:55 21:28 20 04.06.2018 Pazartesi 03:31 05:12 12:40 16:28 19:56 21:29 21 05.06.2018 Salı 03:30 05:11 12:40 16:28 19:56 21:30 22 06.06.2018 Çarşamba 03:30 05:11 12:40 16:28 19:57 21:31 23 07.06.2018 Perşembe 03:29 05:11 12:40 16:28 19:57 21:32 24 08.06.2018 Cuma 03:29 05:11 12:40 16:29 19:58 21:32 25 09.06.2018 Cumartesi 03:29 05:11 12:41 16:29 19:58 21:33 26 10.06.2018 Pazar 03:28 05:11 12:41 16:29 19:59 21:34 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 03:28 05:11 12:41 16:29 19:59 21:34 28 12.06.2018 Salı 03:28 05:11 12:41 16:29 20:00 21:35 29 13.06.2018 Çarşamba 03:28 05:11 12:41 16:30 20:00 21:36 30 14.06.2018 Perşembe 03:28 05:11 12:42 16:30 20:01 21:36 15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.



Bayram Namazı : 06:04



İLAÇ KULLANANLARA ORUÇ FARZ MIDIR?





Hasta olan bir kişinin sürekli olarak ilaç kullanması gerekiyorsa, ilk olarak doktoruna danışması gerekmektedir. Doktordan alacağı bilgi dahilinde, eğer ilaç orucun başladığı ve bittiği saatlerin dışında kullanılabilirse oruç ibadeti farzdır. Ancak iftar ve imsak saatlerine göre ilacın kullanılması uygun görülmezse oruç farz değildir, ancak iyileşince tutulmayan orucun kaza edilmesi gereklidir.

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