Hava durumu - Havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin tahminine göre, İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklığı 19 dereye kadar çıkacak.

İstanbul ve İzmir'de haftasonu, sıcaklıkların 20 dereceyi, Ankara'da ise pazar ve pazartesi günleri 15 dereceyi bulabileceği belirtiliyor.

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HAFTASONU SICAKLIKLAR ARTIYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yarın Batı kesimlerden başlamak üzere artacak. Cuma günü ve haftasonunda ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA BEKLENEN HAVA DURUMU



1 Aralık Cuma - 19 derece



2 Aralık Cumartesi - 19 derece



3 Aralık Pazar - 18 derece (Yağışlı)



İZMİR'DE BEKLENEN HAVA DURUMU



1 Aralık Cuma - 19 derece



2 Aralık Cumartesi - 20 derece



3 Aralık Pazar - 19 derece (Yağışlı)



ANKARA'DA BEKLENEN HAVA DURUMU



1 Aralık Cuma - 13 derece



2 Aralık Cumartesi - 15 derece



3 Aralık Pazar - 16 derece (Yağışlı)









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