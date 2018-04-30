Hava durumu için son dakika tahminler... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de hava durumuna ilişkin son durumu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlanan günlük tahmin raporunda da bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayının beklendiği belirtildi. İşte 30 Nisan Meteoroloji hava durumu tahmin raporu...

"HAVA SICAKLIĞI 8-10 DERECE DÜŞTÜ"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu için son tahminleri paylaştı. Öztel, "Özellikle Pazar günü rüzgar kuzeyden esmeye başlayınca, hava biraz serinledi. Poyraza dönen rüzgar nedeniyle hava geçtiğimiz günlere oranla 8-10 derece daha soğuk. Soğuğun sebebi de Karadeniz'de kuvvetlenen rüzgarlar." dedi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi ve doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinde Balıkesir'in güneydoğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Az bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu,bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ile Antalya ve Burdur'un batı kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çevreleri çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu

OSMANIYE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer puslu ve sisli

SİNOP °C, 18°C

Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari dışında bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞIRNAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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