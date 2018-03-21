Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin internet sitesinde anlık olarak güncellendikçe detayları haberlerimizde aktarıyoruz. Meteoroloji'den gelen son tahminlerde bu geceden itibaren yurdun batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı havanın haftasonu tüm yurdu etkisi altına alması ve pazartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor. İşte karla karışık yağmur ve yağmurun etkili olacağı iller ve detaylar...

MARMARA BÖLGESİNDE KAR VE YAĞMUR UYARISI (İSTANBUL HAVA DURUMU)

Marmara bölgesinde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı hava Pazartesi gününe dek devam edecek. Yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında da düşüşlere neden olacak. Edirne ve Kırklareli'nde Cumartesi günü sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun da etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da da hava sıcaklıklarında dalgalanmalar 7 ila 15 derece arasında yaşanacak. İstanbul'da karla karışık yağmurun değil sadece sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Dalga dalga yayılan yağışlı havanın Cumartesi günü tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Pazar günü Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek yağışlı havanın Pazartesi günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

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