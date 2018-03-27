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Hava durumu son dakika! Meteoroloji'den o bölgeye çamur yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken bazı bölgelerde ise çamur yağışı olacak. İşte 27 Mart hava durumu raporu

27.03.2018 - 07:53 | Güncelleme:

Meteoroloji'den 27 Mart hava durumu raporu geldi. Ülke genelinde yaşanan toz aşınımı için bugünde uyarı geldi. Vatandaşların çamur yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda Meteoroloji uyardı.

YURT GENELİ HAVA DURUMU 

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI

Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABUK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORDU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BATMAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu

 

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