Meteoroloji'den 27 Mart hava durumu raporu geldi. Ülke genelinde yaşanan toz aşınımı için bugünde uyarı geldi. Vatandaşların çamur yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda Meteoroloji uyardı.
YURT GENELİ HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇAMUR YAĞIŞI UYARISI
Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABUK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORDU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
BATMAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu
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