Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Meteoroloji İstanbul'a yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
YURT GENELİ HAVA DURUMU
Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU (YARINA DİKKAT)
19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. İstanbul'da bugün bahar havası yaşanırken, yarın kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusla geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Genellikle parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AĞRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
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