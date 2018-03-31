Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Meteoroloji İstanbul'a yarın için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU (YARINA DİKKAT)

19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. İstanbul'da bugün bahar havası yaşanırken, yarın kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve pusla geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Genellikle parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AĞRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

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