Kereviz sevmeyenler bile bu tarife bayılacak! İşte havuçlu kereviz salatası tarifi ve malzemeleri...

Havuçlu kereviz salatası malzemeler

2 adet rendelenmiş havuç

1 adet orta boy orta boy rendelenmiş kereviz

2 diş sarımsak ezilmiş

4 yemek kaşığı zeytinyağı

7 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

5 adet elde ufalanmış ceviz içi

Havuçlu kereviz salatası nasıl yapılır?

Havuçları ve kerevizleri soyduktan sonra rendeleyin. Isınmış tavaya zeytinyağını ekleyin ve ardından rendelenmiş kereviz ve havuçları 5 dakika kadar kavurun. Hafif yumuşayan havuç ve kerevizleri ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Bir kasede yoğurt, mayonez, dövülmüş sarımsak, ceviz ve tuzu karıştırın. Soğuyan kereviz ve havuçları, yoğurtlu karışım ile birlikte karıştırın.

Salatayı buzdolabında soğuyup kıvam alana kadar bekletin. Ardından arzuya göre üzerini ceviz ve dereotu ile süsleyin. Havuçlu kereviz salatanız hazır! Afiyet olsun...

Havuçlu kereviz salatası

Havuçlu kereviz salatası malzemeler

Havuçlu kereviz salatası tarifi

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