California’da yer alan bir villanın sahibi, ressam Vincent van Gogh’un 889 yılına ait, “Yıldızlı Gece” isimli eserini, villasının havuzunu kaplayan fayanslarla adeta yeniden yarattı. Fakat bu çalışma, yalnızca drone sayesinde bu kadar net görülebiliyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sanatçının bu eseri, Saint-Remy’de, akıl hastanesinde kalırken, odasının manzarasından ilham alarak çizdiği belirtiliyor.

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