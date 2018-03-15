Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısı, mide bulantısı ve kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede, lenfoma teşhisi konulan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Batuhan Ağcık'a çeşitli tedaviler uygulandı.

AA'nın haberine göre; doktorlar, Manisa ve İzmir'de 6 ay ışın terapisi ve kemoterapi almasına rağmen hastalığı ilerleyen Batuhan'ın ailesine, kordon kanından nakil için bebek planlamasını önerdi.

Kardeşinin dünyaya gelmesini beklerken durumu ağırlaşan Batuhan, İzmir'den Antalya'ya sevk edilerek, özel bir hastanede, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon (TÜRKÖK) Merkezince bulunan ilikle tedavi oldu.

Batuhan'ın hastanede tedavisi sürerken, yaklaşık bir ay sonra kardeşi dünyaya geldi. Kardeşine "Berk Kayra" adını veren Batuhan, kardeş sevinciyle moral buldu.

"ONKOLOJİ DOKTORU OLUP, İNSANLARI İYİLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Batuhan, yaptığı açıklamada, nakilden sonra kendisini iyi hissettiğini, derisinin yenilenmeye başladığını, kemiklerinin güçlendiğini söyledi.

Onkoloji servisinde nakil bekleyen arkadaşları için dua eden Batuhan, "Kemoterapiden sonra doktor olmaya karar verdim çünkü herkesin şifa görmesini istiyorum. Onkoloji doktoru olup, insanları iyileştirmek istiyorum." diye konuştu.

Minik kardeşiyle moral bulan Ağcık, "Kardeşim mutluluğumuz oldu. Onunla çok güzel vakit geçiriyorum" dedi.

PROF. DR. YEŞİLİPEK: AİLE DIŞINDAN OLDUĞU İÇİN DAHA SAĞLIKLI

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Akif Yeşilipek ise operasyonun başarılı geçtiğini belirterek, TÜRKÖK sayesinde ilik bulunduğunu, aile dışından olduğu için de daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Yeşilipek, "Aile bebek bekliyordu ancak hastanın doğumu bekleyecek zamanı kalmamıştı. Çıkan iliği naklettik." dedi.

Ailenin maddi durumu iyi olmadığı için doğumu ücretsiz gerçekleştiren hastanenin kadın doğum uzmanı Ertuğrul Aktaş da yeni doğan çocukta bir rahatsızlık olması halinde kullanılmak üzere kordon kanını sakladıklarını kaydetti.

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