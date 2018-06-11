Metin Balekoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Hayati ve Diğerleri dizisi ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşine aşık baş komiser Hayati'nin başından geçen komik olayların yer alacağı Hayati ve Diğerleri dizisinin ne zaman başlayacak ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

HAYATİ VE DİĞERLERİ KONUSU

İdealist, işine aşık bir baş komiser olan Hayati, görev yaptığı sürgün karakolu olan İkircikli Karakolu’nu örnek bir karakol haline getirmeye çalışırken her bölüm yeni bir suç dosyasını kendine has yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır. Emri altında çalışan farklı karakterlerdeki polis memurları, seneler sonra karşısına çıkan imkansız aşk ve yakasını bırakmayan talihsizlikler ise Hayati’nin kariyerini riske atacak yeni sorunları beraberinde getirmektedir.

HAYATİ VE DİĞERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Baş komiser Hayati'nin hikayesini ele alan Hayati ve Diğerleri 19 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D’de ekranlara gelecek.

HAYATİ VE DİĞERLERİ OYUNCU KADROSU

Celil Nalçakan (Hayati), Günay Karacaoğlu (Şükran), Levent Ülgen (Danyal), Bülent Çolak (Vedat), Bahtiyar Engin (Tahsin), İbrahim Selim (Celal), Gökhan Kıraç (Erol), Aybike Esin Tumluer (Nurten), Edip Tepeli (Üzeyir), Ecem Karavus (Filiz), Cankat Aydos (Faruk), Cansu Dağdelen (Açelya), Özlem Çakar (Bedriye), Feri Baycu (Kıymet).

HAYATİ VE DİĞERLERİ FRAGMAN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER