Bollywood'un ikon isimlerinden biri olan Sridevi Kapoor'un ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Dubai'de kaldığı otel odasında ölü bulunan Kapoor'un küvette bilincini kaybettiği ve ardından boğulduğu belirtildi.

Kapoor'un ölümünün ardından gelen ilk haberlerde ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddiaları yer almıştı.

Dubai hükümeti ölüm sonrası incelemelerin tamamlandığını ve ünlü film yıldızının küvette boğularak öldüğü bilgisinin doğrulandığını duyurdu. Kapoor'un ölümü kayıtlara 'kazayla boğulma' olarak geçti. Toksikoloji testlerinin sonuçlarına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Hindistan'ı yasa boğan ölüm haberi sonrasında, politikacılar, sporcular ve Bollywood yıldızları başsağlığı mesajları yayınladı. Kalabalık gruplar ölüm haberi sonrası Sridevi Kapoor'un Mumbai'deki evinin önünde toplandı.

Sridevi Kapoor, yeğeni Mohit Marwah'ın düğünü için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyordu.

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