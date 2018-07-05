İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan Countess of Chester Hastanesinde artan bebek ölümleri üzerine polis soruşturma başlattı.

İngiliz gazete Telegraph'da yer alan habere göre; 2011'de Countess of Chester Hastanesinde çalışmaya başlayan 28 yaşındaki hemşire Lucy Letby'den şüphelenen polis, hemşirenin evinde ve arabasında araştırma yaptı. 2015 ve 2016 yıllarında 32 bebekten 17'sinin ölümü araştırılıyordu.

Hemşire Lucy Letby, bebeklerden sekizini öldürmek, altı çocuğa karşı da cinayet girişiminde bulunma suçlarından tutuklandı.

Letby, 5 yıl önce bebeklere yardımcı olabilmek için bir kampanya başlatmıştı. Hayırsever kimliğiyle tanınan kadın şimdi "İngiltere'nin en cani bebek katili" olarak anılıyor.

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