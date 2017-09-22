Büyükçekmece’de sahibi tarafından günlerce kötü muamele edilerek acımasız bir şekilde yük taşıtılan ata belediye sahip çıktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanları bünyesinde barındırarak sıcak bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlayan Büyükçekmece Belediyesi, 3 yaşındaki atı sahiplendi. Sahibi tarafından kötü muamele edilen at, savcılık kararıyla sahibinden alınarak belediyeye teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından gerekli müdahaleler sonucunda mutlu ve sağlıklı bir yaşama kavuşturulan ata, barınak çalışanları tarafından “Diriliş” ismi verildi. Diriliş, hayvan barınağının da ilk sahiplendiği at oldu. Büyükçekmece Hayvan Barınağı’nın yeni üyesi Diriliş, eşeklerin bölgesine yuvalandırıldı.

at