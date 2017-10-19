Hazal Kaya'dan Ali Atay'a romantik mesaj

Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğu anlatan "Ayla" isimli filmin ön gösterimi yapıldı. Dizi çekimleri nedeniyle gecede sevgilisi Ali Atay'ı yalnız bırakmak zorunda kalan Hazal Kaya, Instagram sayfasında romantik bir mesaj paylaştı.

Hazl Kaya paylaştığı fotoğrafa, “Bu akşam çalışmak zorunda olduğum ve yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Eminim yine inanılmaz bir iş çıkardın. Seni çok seviyorum. Hazal...” notuınu düştü.

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