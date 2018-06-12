Saray muftaklarının vazgeçilmezi günümüzde en sevilen tatlı sıralamasında ilk sıralarda yer alan baklava Osmanlı döneminde özel günlerde yani ziyafetlerde ve şenliklerde mutlaka yapılırmış. Kısaca özel günleri baklava ile tatlandırma alışkanlığı bizim geçmişimizde var. Bu nedenle bayram öncesi sizlerle burma baklava tarifimizi paylaşmak istiyoruz. İşte yapımı kolay tadı nefis hazır yufkadan yapılan burma baklava tarifi ve baklava yapımının püf noktaları...

BAKLAVA KALORİSİ

Burma Baklava, içerisinde yüksek oranda yağ, şeker, un olduğundan kalorisi yüksek bir tatlıdır. Burma baklavanın küçük bir porsiyonu yaklaşık 430 kcaldır.

HAZIR YUFKA İLE BAKLAVA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Hazır olarak alacağınız yufkaya şekil verirken dağılmamış olması ve iyi sıkıştırılmış olması gerekir. Bu kolay işlemi yaparken sorun yaşıyorsanız aldığınız baklava yufkası iyi değil demektir. Ayrıca baklavayı ceviz yerine fındıklı yapmayı düşünürseniz, fındıkları ocakta kavurmanızı öneririz. Bu şekilde bambaş bir lezzet keşfedersiniz.

BURMA BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler:

12 kat hazır baklava yufkası,

2 su bardağı ceviz içi,

250 gram tereyağı

Şerbeti için;

4 su bardağı toz şeker,

3 su bardağı su,

1 dilim limon

Nasıl yapılır?

Burma baklava yapmaya başlamadan önce cevizleri ağza gelecek büyüklükte rondodan geçirin, tereyağını eritin. Baklavaya şekil vermek için ince bir oklavaya ihtiyacınız var, onu da temin edin. Hazır baklavalık yufkayı serin ve ortasına şerit şeklinde ceviz dökün, oklava ile uçtan sormaya başlayın. Tüm yufkayı oklavaya sardıktan sonra bir kenarından diğer kenarına doğru iterek cevizli yufkayı sıkıştırın burulmuş şekil aldığını göreceksiniz. Aldığı şekille sıkışık bir şekilde tepsiye düz ya da dolama şeklinde yerleştirin. Tepsiniz dolana kadar işleme devam edin. Tereyağını eritin ve baklavanızın üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri ve altı kızarana kadar pişirin. Baklavanızı fırına attığınız anda şerbeti de yapmaya başlamalısınız. Baklavanın yumuşamaması için şerbetiniz ılık pişmiş baklavanız 10 dakika kadar dinlenmiş olmalıdır. Şerbeti dökün yaklaşık 1 saat dinlendirin. Şerbetini çektikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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