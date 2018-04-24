HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), önceki gün İstanbul’da, erken seçim kararı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 1 Mayıs gündemi ile toplandı. Toplantıda, HDP yöneticilerinin geçen hafta başında Ege ve Akdeniz bölgelerine yaptığı gezilerin değerlendirmesi yapıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre parti tabanının bu gezilerde HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın aday gösterilmesini istediği belirtildi.

Parti yönetiminin, Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda özellikle 30 Nisan’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak olan duruşmayı beklediği ifade edildi.

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