HDP'de eş genel başkanlık içim kimlerin isimleri geçiyor?

HDP'nin 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek 3. Olağan Büyük Kongresi'ne yönelik çalışmalar devam ediyor.

HDP Genel Merkezinde, eş genel başkan adaylarına ilişkin kurulan komisyonda çalışmalar sürüyor. Komisyon bünyesinde, Eş Genel Başkanlık için önerilen isimlere ilişkin havuz oluşturdu. Bu havuzda yer alan isimlerle ilgili olarak HDP bileşenleriyle toplantılar gerçekleştiriliyor.

HDP'li kadınların 2 Şubat'ta gerçekleştirdiği konferansta, Eş Genel Başkan adaylığı için Pervin Buldan'ın adı netleşti.

ERKEK ADAY ARAYIŞI

Partide, erkek Eş Genel Başkan adayının kim olacağına dair tartışmalar ise sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, HDP içerisinde yer alan özellikle sol bileşenler, Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in adaylığına karşı çıktı. Bunun üzerine yeni arayışlara yönelen parti ilk olarak HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'a teklif götürdü. Sancar'ın ise bu teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oluç ile Sezai Temelli'nin isimleri gündeme geldi.

Bu isimlere ilişkin HDP içerisinde bileşenlerin de katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilerek ve aday belirlenecek.

Öte yandan Ayhan Bilgen isminin de gündemde olduğu ve yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

Pervin Buldan'ın Eş Genel Başkan seçilmesi durumunda ise TBMM Başkanvekilliğine HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun getirileceği öğrenildi.

HDP Grup Başkanvekilliği için ise İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın ismleri geçiyor.

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