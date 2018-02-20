Ankara'da, 11 Şubat günü yapılan HDP 3'üncü Olağan Büyük Kongresi'nden sonra yeni parti yönetimi belirleniyor. Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, partinin eş genel başkanı olmasıyla TBMM başkanvekilliği görevine, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın getirileceği belirtildi.

Mithar Sancar

DHA'nın haberine göre, HDP'nin Meclis grubundaki değişiklik, TBMM Başkanvekilliği göreviyle sınırlı kaldı. Meclis Grup Başkanvekillikleri Ahmet Yıldırım ve Filiz Kerestecioğlu'nun bu görevlerini sürdüreceği öğrenildi.

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