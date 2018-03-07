HDP'li Adem Geveri, Lezgin Botan ve Bedia Özgökçe Ertan hakkında, Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerini destekler mahiyette paylaşım yapmka ve terör propagandası yapmak suçlarından fezleke hazırlandı. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkemizin güvenliği ve bölge halkının huzuru ,çin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan, Lezgin Botan haklarında 3713 sayılı Kanunu'nun 7/2 maddesinde belirtilen "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan fezleke tanzim olunarak, Adalet Bakanlığı'na gönderildiği kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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