Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li 8 milletvekili hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak", "Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından fezleke hazırlandı.
AA'nın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Osman Baydemir, Alican Önlü, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Nadir Yıldırım, Dilek Öcalan, Mizgin Irgat ve Garo Paylan'nın, yaptıkları konuşmalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdükleri, terör örgütü propagandası yaptıkları ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin taziyelerine katıldıkları belirtildi.
Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkındaki fezlekede, 5 Ekim 2017'de partisinin Diyarbakır İl Başkanlığındaki basın açıklaması, Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün fezlekesinde 27 Eylül 2017'de yaptığı bir açıklama ve Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkındaki fezlekede ise 25 Kasım 2017'de bir röportajında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunarak suçu ve suçluyu övmesi yer aldı.
Alican Önlü hakkında hazırlanan fezlekenin bir diğer gerekçesi de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar oldu.
Sibel Yiğitalp hakkındaki fezlekede, 13 Kasım 2017'de Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen İHA destekli hava operasyonunda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun taziyesine katılarak terör örgütü propagandası yaptığı kaydedildi.
Nadir Yıldırım hakkındaki fezlekede, Anayasa Mahkemesine yaptığı bildirimde, siyasi parti mali denetimine ilişkin yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesinden dolayı kayıt dışı gelir gider oluştuğu gerekçesiyle Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranıldığı belirtildi.
Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın 14 Kasım 2017'de Van'da yaptığı bir konuşmada, PKK elebaşı Öcalan'ı övücü beyanlarda bulunduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı bildirildi.
Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat hakkında düzenlenen fezlekede ise 5 Ocak 2016'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin "anma etkinliğine" katılarak terör örgütü propagandası yaptığı vurgulandı.
İstanbul Milletvekili Garo Paylan hakkında hazırlanan fezlekede, Paylan'ın 1 Mayıs 2017'de Kanada'da yaptığı bir röportajda, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Hükümetini alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları işlediği belirtildi.
Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.
İKİ VEKİL İÇİN SORUŞTURMA İZNİ TALEBİ
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Baydemir'in Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 29 Ocak 2018'de yaptığı paylaşım ve Van Milletvekili Lezgin Botan'ın verdiği bir röportajdaki açıklamalarıyla "Türk milletini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma yapılabilmesi için soruşturma izni talep edildi. Talep, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.
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