SON DAKİKA! Terörist cenazesine katılan HDP'li Ayşe Acar Başaran hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik güçlerince Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu Metin Kaplan'ın cenazesine katılan HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik güçleri tarafından Diyarbakır'ın Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu Metin Kaplan'ın Batman'da yapılan cenaze törenine HDP Milletvekili Başaran'ın katıldığına dair haberlerin çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında olaya konu olan internet haber sitesi çıktıları tutanak ekine eklenerek imza altına alındı. Olaya ilişkin tespitlerin yapılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.