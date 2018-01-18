Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6 dosya birleştirildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütüne yardım' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davaların duruşmalarına katılmayan HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, 20 Şubat 2017 tarihinde Ankara'ya gitmek isterken Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, mahkemeye zorla getirilen Behçet Yıldırım daha sonra serbest bırakıldı.

Yıldırım, 21 Temmuz 2015 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde operasyon yapan askerlere engel olduğu gerekçesiyle 'terör örgütüne yardım' suçundan, değişik tarihlerde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne muhalefet suçlarından yargılandı.

YILDIRIM'A 2 SUÇTAN CEZA

Mahkeme heyeti Yıldırım'a, Kömür Beldesi'ndeki olaylardan dolayı 4 yıl 2 ay, diğer suçlardan 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi.

Behçet Yıldırım karara itiraz için İstinaf Mahkemelerine başvuracaklarını belirtirken, kendisinin söz konusu olayda çatışmayı önlemek istediğini savundu.

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