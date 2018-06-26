24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini geride bıraktık. Sandıktan AK Parti 42,56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 52,59 oy oranıyla zaferle çıktı. 24 Haziran seçimleri sonrası uzun yıllar sonra TBMM 5 partili bir yapıya kavuştu.

TBMM'nin 5 partili yapıya kavuşması sonrası Meclis'e giren partiler ve partilerin milletvekili sayıları en çok araştırılanlar arasına girdi. HDP ve HDP milletvekili sasyısı araştırılanlar arasında ön sıralarda yer alıyor. Peki HDP milletvekili sayısı kaç? İşte cevabı...

HDP MİLLETVEKİLİ SAYISI

Yüzde 10'luk seçim barajını aşıp aşamayacağı yönünde çeşitli tahminlerin yapıldığı HDP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 11,70 oy oranıyla barajı aşarak Meclis'e girdi. HDP'nin barajı aşmasının ardından HDP'li milletvekili sayısı da en çok arananlar arasına girdi. 24 Haziran seçimleri sonrası HDP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 67 oldu. Yani HDP milletvekili sayısı 67...

İşte HDP milletvekilleri:

Adana: Tülay Hatimoğulları ile Kemal Peköz,

Ağrı: Abdullah Koç,

Antalya: Kemal Bülbül,

Batman: Necdet İpekyüz ile Mehmet Rüştü Tiryaki,

Bingöl: Erdal Aydemir,

Diyarbakır: Adnan Selçuk Mızraklı, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile Semra Güzel,

Hakkari: Leyla Güven, Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu,

Hatay: Barış Atay Mengüllüoğlu,

Iğdır: Habip Eksik,

İstanbul: Musa Piroğlu, Zeynel Özen, Erkan Baş, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya ile Erol Katırcıoğlu,

İzmir: Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni,

Kocaeli: Ömer Faruk Gergerlioğlu,

Mardin: Pero Dundar, Tuma Çelik ile Ebrü Günay,

Mersin: Fatma Kurtulan ile Rıdvan Turan,

Muş: Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Mensur Işık,

Siirt: Sıdık Taş,

Şanlıurfa: Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ile Ömer Öcalan,

Şırnak: Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ile Nuran İmir,

Van: Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel,