'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran Ege Denizi'nde Türk helikopterine ateş açıldığı haberleri, ülkede koalisyon ortakları arasında Türkiye politikası konusundaki çelişkileri ortaya çıkarttı.

Yunan medyası Salı sabahın ilk saatlerinden itibaren "Kaş ile Meis Adası arasında kalan Karaada'ya yaklaşmakta olan Türk sahil güvenliğine ait bir helikoptere izli mermilerle ikaz atışları yapıldığını ve Türk helikopterin yön değiştirerek Türk kıyılarına döndüğü" haberlerini geçti.

Haber, Yunan basınından alıntılar yapan Türk yayın organlarına da yansıdı.

Ancak sözü edilen olayla ilgili hiç bir resmi açıklama yapılmadı. Sadece Yunan medyasında haber olarak veriliyor ve çok ciddi olduğu vurgulanıyordu.

Haberin büyük boyutlar kazanmaya başladığı bir anda, Yunanistan'da Başbakanlık'tan bir açıklama geldi.

Açıklamada "Söz konusu helikopterin Yunan hava sahasını ihlal etmediği, yaşananın basit ve olağan bir şey olduğu" belirtiliyordu.

Ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı da benzer bir açıklama yaptı. Ancak Savunma Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmadı.

Bu çelişkili haberlerden bir gün sonra Fileleftheros gazetesinin manşetinde, "Helikopter de tehlikeli bir hayal ürünü" başlıklı bir haber yayımlandı.

'Çipras tatbikatı medyadan öğrendi'

Habere göre yaşananlar, Türkiye ile ilişkilerinde gerilimin azalmasını talep eden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile sert açıklamalarına devam eden Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "milli konulara bakışları" arasındaki görüş ayrılıklarını ön plana çıkardı.

Gazete, yaşanıp yaşanmadığı bile henüz anlaşılamayan bu garip olayın dışında, Başbakan Çipras'ın, Savunma Bakanı Kammenos'un bir önceki hafta Ege Denizi'nde aniden ilan ettiği kısa süreli "Pirpolitis" tatbikatından haberi olmadığını ve Yunan medyasından öğrendiğini de yazdı.

Türkçe "Barutçu" anlamına gelen "Pirpolitis" tatbikatının senaryosu da "Ege Denizi'nde Türk komandoları tarafından işgal edilen" bir adacığın Yunan komandoları tarafından kurtarılmasıydı.

Hükümet kaynaklarına yakınlığı ile bilinen gazete, "Söz konusu Türk helikopteri Yunan hava sahasını ihlal etmediğine ve Yunan sivil havacılık raporlarında böyle bir uçuşun varlığı tespit edilmediğine göre, Ro Adası'ndaki Yunan askerlerinin havaya neden ateş ettiği" sorusunun arkasında Kammenos'un talimatının bulunduğunu iddia etti.

Gazete, yaşananların Kammenos ile Çipras'ı bir kez daha karşı karşıya getirdiğini yazdı.

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'Savunma Bakanı yangına körükle gidiyor'

Seçim barajı kaygısı

Gazete sonuç olarak, Kammenos'un Türkiye ve Makedonya gibi hassas konularda savaş çığırtkanlığı yapmasındaki asıl amacının bütün nabız yoklamalarında yüzde 3 barajının altında bulunan ANEL Partisi'nin milliyetçi taraftarlarını toplamak olduğu kanısına varıyor.

Kammenos'un Türkiye'ye karşı "Gücünüz yetiyorsa gelin", "1821 de Osmanlı'yı yendiğimiz gibi bugün de Türkiye'yi ezer geçeriz", "Erdoğan gibi deli biriyle konuşacak birşeyimiz yok" ya da Edirne'de hala tutuklu bulunan iki Yunan askerinin "rehin alındıkları" gibi söylemlerinin başbakan Çipras'ı ve SYRIZA'lı milletvekillerini son derece rahatsız ettiği ancak hükümeti düşürmemek için seslerini çıkarmadıkları gözleniyor.

Kammenos'un söylemlerinin ayrıca, Yunan Silahlı Kuvvetleri içinde ve Savunma Bakanlığı personeli arasında da ikilik yarattığına dikkat çekiliyor.

"Yangına körükle gitmekle" suçlanan Milliyetçi "Bağımsız Helenler-ANEL" Partisi lideri Kammenos, 2015 seçimlerinde tek başına hükümet kuramayan radikal sol SYRIZA ile hükümet kurmayı kabul etmiş ve Savunma Bakanlığı'nı üstlenmişti.

Türk-Yunan ilişkilerindeki ve Makedonya Cumhuriyeti ile isim anlaşmazlıkları konularında milliyetçi söylemleriyle dikkati çeken Kammenos'un SYRIZA'yı uzun zamandan bu yana rahatsız ettiği de bilinen bir gerçek.

- Getty Images Savunma Bakanı Kammenos milliyetçi ANEL Partisi'nden

Kammenos gibi milliyetçi bir siyasetçi ile koalisyon kurduğu için sol kesim tarafından suçlanan Çipras ise SYRIZA-ANEL işbirliğinin ülkeyi ekonomik krizden çıkarmakla sınırlı olduğunu açıklamakla yetiniyor.

SYRIZA kökenli Avrupa Parlamentosu üyesi Stelios Kuloğlu'nun, Yunan ekonomisinin düzlüğe çıkmaya başladığını ve SYRIZA-ANEL işbirliğinin sonuna gelindiğini açıklaması, 2019'da yapılması gereken genel seçimin 2018 sonuna çekebileceği ve SYRIZA'nın böylece ANEL'den kurtulacağı senaryolarını körüklüyor.

Rus Büyükelçi: Ege'de çatışma çıkmaz

Bu arada, Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrei Maslov, Yunan basınına verdiği demeçte, Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkacağına ihtimal vermediğini söyledi.

"İki NATO müttefikinin Ege'de çatışacağına ihtimal vermiyorum" diyen Büyükelçi Maslov, Rusya'nın Türkiye'ye gelişen ilişkilerinin Yunanistan'ı hedef almadığını da söyledi ve Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerinin de savunmaya amaçlı olduğunu belirtti.

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