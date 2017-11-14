Hem şiddet mağduru kadın ve hem de dayakçı koca takibe alınacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya kadınları şiddete karşı korumak amacıyla haziran ayında uygulamaya konulan yeni önlemi açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesini sunan Bakan Kaya, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanması için kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiğini söyledi. Hâlâ 68 ilde bulunan ŞÖNİM’lerin diğer illere de yaygınlaştırılacağını belirten Kaya, bakanlık, belediyeler ve diğer kuruluşlara ait 137 kadın konukevinin hizmet verdiğini anlattı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılması’na yönelik pilot uygulamayı başlattıklarını kaydeden Kaya şöyle devam etti: “Can güvenliği riski yüksek vakalarda mağdur ile şiddet uygulayanın birlikte takip edildiği elektronik izleme sistemini, 30 Haziran 2017’den itibaren Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya illerinde hayata geçirdik.”

HÂKİM KARARI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; eşzamanlı takip uygulaması şöyle işliyor: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon, kadına yönelik şiddet durumunda “yüksek risk” saptarsa, hâkime başvuruyor. Hâkim kararıyla hem erkek hem kadın takibe alınıyor. Erkeğe elektronik kelepçe takılıyor. Kadına ise aynı zamanda acil yardım butonu da bulunan bir takip cihazı veriliyor. Takip merkezinde erkeğin kadına belli mesafeden fazla yaklaştığı durumlarda sistem alarm veriyor. Kadına telefonla ulaşılarak bilgilendiriliyor ve “güvenli bir yere ulaşması” isteniyor. Elektronik kelepçe bulunan erkek de aranarak, “Fazla yaklaştın, uzaklaş” diye uyarılıyor. Emniyet birimleri de harekete geçiriliyor. Bakanlık yetkilileri, 12 yüksek riskli vakada çifte takip sistemi uygulandığını belirtti. Bugüne kadar toplam 30 çift için aynı anda takip yapıldığı kaydedildi. Sadece erkeğe kelepçe takılan durumlarda, kadının evi ya da işyerine yaklaşması önlenirken, bu uygulamada erkeğin kadını ev ve işyeri dışında takip edip zarar vermesi de önleniyor.