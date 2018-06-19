Trabzon Fatih Devlet Hastanesi, üroloji servisinde tedavi gören Muhammet Sağlam (47), tuvalete gitmek için yataktan kalktı ve görevli hemşire Arzu Kıral’dan elindeki serumu takmak için askı istedi. İddiaya göre hemşire “Askılık yok” deyince Sağlam, serumu omzuna koyarak kalktı.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre serumu düşüren ve damar yolundan kan akmaya başlayan hasta, hemşireden yardım istedi. Bu sırada Sağlam, hemşireden telefonla arayan yakınına bilgi vermesini talep etti. Ancak Sağlam, bilgi vermeye yanaşmayan kadına küfretti. Hemşire, hastadan şikâyetçi oldu. Arzu Kıral, camdan sarkarak sigara içen hastayı uyardığı için hakarete uğradığını ileri sürdü. Mahkeme Muhammet Sağlam’a 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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