Her gün kırmızı et tüketmek kanser riskini yüzde 17 artırıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, kanserlerin yüzde 30'unun beslenmeyle ve inakviteyle ilişkili olduğunu belirterek, "Kanserlerin yüzde 50'si sağlıklı yaşam biçimi sürdürülerek ve doğru beslenmeyle önlenebilir. Kilolu insanda kanser riski daha fazla. Yani fazla kilolu insanlarda kanserlerin görülme riski zayıf kişiye göre iki kat artıyor" dedi.
İnsanların fazla kilolu olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Emri, "Şişmanlık ve kanser ilişkisine baktığımız zaman kilolu insanda kanser riski daha fazla. Kolon, kalın bağırsak, yemek borusu, pankreas, böbrek, rahim ve meme kanseri riski yüksek. Diyabette açığa çıktığında bu kanserlerin görülme riski zayıf insana göre iki katı artıyor. Zayıf ve incelik önemli bu şekilde kalabilmek için de uğraşmaları şart" diye konuştu.
"KARIN BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"
Amerikan Kanser Araştırmalar Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, karın bölgesindeki yağların kanser riskini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Emri, "Sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmamız lazım. Bunun nasıl sağlayabiliriz; öncelikle bitkisel ağırlıklı beslenmeliyiz, yani sebze, meyve, tam tahıl ve doğal yağları tüketmeliyiz; doğal yağdan kastım zeytinyağı. İşlenmiş yağlardan uzak durmalıyız. Çok kalorili, proses edilmiş yiyecekler ve alkolden kaçınıp, günde en az 30 dakika egzersiz yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
"ERKEKLER DE YÜZDE 52 KADINLAR DA İSE YÜZDE 62 ORANINDA RİSK TAŞIYOR"
Bitkisel ağırlıklı beslenmenin kişiyi meme, kalın bağırsak, rahim kanseri ve beyin tümöründen koruduğunu aktaran Prof. Dr. Emri, "Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olduğu zaman tüm kanserler erkekler de yüzde 52 kadınlar da ise yüzde 62 oranında artıyor. Vücut yağı bizim için önemli, erkeklerde 93'ün, kadınlarda ise 80 santimetrenin üzerinde çıkmaması gerekiyor. Vücut kitle endeksi normal bile olsa, karın bölgesindeki yağ kanser riskini artırıyor. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor" dedi.
"YÜKSEK ENERJİ YOĞUNLUKLU YİYECEKLERDEN UZAK DURMAMIZ ŞART"
Yiyecek ve içeceklerle insanların kendi ağırlıklarını dengelemesi gerektiğini bildiren Prof. Dr. Emri, "Düşük enerji yoğunluklu ve yüksek enerji yoğunluklu yiyecekler var. Bizim yüksek enerji yoğunluklu yiyeceklerden uzak kalmamız şart. Bunlar, cips, patatesi kızartması, hamburger gibi yağ oranı yüksek yiyecekler. Yüksek kalorili yiyecekleri tükettiğinizi zaman midenizin büyük kısmı boş kalıyor ama sürekli yeme istediği olduğu için insanlar obez oluyor" diye konuştu.
"HAFTALIK YARIM KİLO KIRMIZI ET TÜKETMELİYİZ, FAZLASI KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR"
"Kırmızı et veya işlenmiş etin, yapılan çalışmalar sonucunda haftada yarım kilodan fazla yenmemesi gerektiği ortaya çıktı" diyen Prof. Dr. Emri, "Çünkü günlük her 100 gram kırmızı et kullanımının kanser riskini yüzde 17 oranında artırdığı söyleniyor. Özellikle de kalın bağırsak kanseri riskini yükseltiyor. İşlenmiş etten uzak durmalıyız. Her gün 50 gram işlenmiş kırmızı et yemek kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 18 oranında artırıyor. Özellikle erişkinler kırmızı et tüketimini azaltmalı" dedi.
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