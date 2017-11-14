Fenerbahçe'den her maça prim

Aykut Kocaman geldikten sonra sezona mutlak şampiyonluk paralosıyla başlayan fakat büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de yönetim iyice taşın altına elini koyuyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Başkan Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde Habertürk'e verdiği demeçte “2010-2011 sezonunda biz hep devredeydik. Oyuncularla sürekli konuşuyorduk. Bundan sonra da bunu uygulayacağız. Formül bizde. Samandıra’ya sık sık gideceğiz” ifadelerini kullanırken bu sözlerin altında sadece ilgi değil farklı adımlar da yer alıyor. Daha önceler sene başında belirlenen primlerin dışına çıkılmayan Sarı-Lacivertliler’de yönetim bundan sonra oynanacak her maça prim koymaya karar verdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEY FEDA

Bir türlü seri galibiyetler alamayan ve hava yakalayamayan takımı ateşlemek için böyle bir karar alan Aziz Yıldırım ve kurmayları geride kalan 23 maçın tamamına prim koyacak. Kimi maçlarda paket halinde kimi maçlarda ise tek başına prim belirlenecek ve maçlardan önce futbolculara söylenecek. Sivasspor maçından önce bu yeni sistemin ilk adımını atacak olan Kanarya’da başkan Aziz Yıldırım’ın Samandıra’ya giderek bizzat primi açıklaması bekleniyor. Şampiyonluk için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlanan yönetim bu şekilde Aykut Kocaman’ın da işini kolaylaştırıp daha fazla işine odaklanmasını sağlamak istiyor.

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