Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'nde sergilenecek

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde İsviçre'den Türkiye'ye getirilen 'Herakles Lahdi' Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından 24 Eylül'de ziyarete açılacak.

İHA'nın haberine göre Türkiye'ye bu yıl iadesi sağlanan 41 eserden biri olan lahid son yıllarda iade edilen en önemli eserler arasında yer alıyor. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi lahid üzerinde Herakles'in 12 işi tasvir ediliyor. Arkeoloji literatüründe 'Torre Nove' olarak adlandırılan tipte 'Küçük Asya Lahit' grubuna giren 'Herakles Lahdi' yaklaşık 235 cm boyunda, 112 cm genişliğinde ve 3 ton ağırlığında.

GLADYATÖRLER ŞEHRİNDE SENFONİK KONSER

Herakles Lahdi'nin görücüye çıktığı gün, döneminin en büyük sanat mekânını içinde barındıran dünyanın en önemli antik kentleri arasındaki bir başka kültür mirasımız 'Kibyra'dan ise senfonik ezgiler yükselecek. Likya, Karya, Pisidia ve Frigya'nın kesişme noktası, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan ticaret yollarının tam merkezi Kibyra Antik Kenti, Senfonik Türküler Konseri'ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı dev organizasyon, yerli ve yabancı çok sayıda konuğu antik çağın büyülü atmosferinde bir araya getirecek.İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Kiybra Antik Kenti'nde düzenlenecek Senfonik Türküler Konseri 24 Eylül akşamı sanatseverlerle buluşacak.

GLADYATÖRLER ŞEHRİ 'KİBYRA'

Kibyra Antik Kenti'nin ayakta kalan görkemli kalıntıları arasında tiyatro, bouleuterion, iki antik su yolu, aşağı ve yukarı agora, seramik atölyeleri, farklı tipteki mezar yapılarından oluşan nekropol, bazilika, tapınak, iki kilise, tonozu köprü, yuvarlak kuleli kent kapısı yer alıyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki antik kentin odeion yapısının orkestra bölümünde 2009 yılında açığa çıkarılan ve 2014 yılında restorasyonu tamamlanan Opus Sectile Medusa Mozaği ise bulunduğu yer ve yapım tekniği ile arkeolojik açıdan önemli bir kültür varlığı.

Burdur Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2006-2010 yılları arasında yapılan kurtarma kazı çalışmaları, 2010 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığında yürütülüyor.

'Doğu Nekropol Anıt Mezar', 'Roma Hamamı', 'Agora Yuvarlak Planlı Çeşme' ve 'Odeon' antik kentin bu yıl kazı, koruma, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılması öngörülen yerleri.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2016 yılında kaydedilen Kibyra Antik Kenti sanatsal kimliğinin yanı sıra 'Gladyatörler Şehri' olarak da biliniyor.