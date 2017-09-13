Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı. Cenevre Üniversitesinde sergilenen Herakles Lahdi, 6 Eylül'de paketlenerek gümrük alanına nakledildi. Cenevre'deki resmi tatil nedeniyle iki gün gümrük deposunda bekletilen lahdin, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğunca tamamlandı. Herakles Lahdi çarşamba sabahı kamyon ile Zürihe sevk edildi.

Lahit bugün saat 22:30'da da TK6329 sefer sayılı Airbus 310 tipi THY kargo uçağı ile Atatürk Havalimanı'na getirelecek. Herakles Lahdi perşembe saat 08:40 uçağı ile de THY'ye ait tarifeli uçağın kargosunda İstanbul'dan Antalya'ya taşınacak. TK2410 sefer sayılı uçak saat 10:00'da Antalya'da olacak.





ANTALYA'DA SERGİLENECEK



Roma dönemine ait Herakles Lahdi'ne 2010'da Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerin envanter kontrolü sırasında el konulmuştu.Cenevre Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak çalışma sonucu milattan önce 2'nci yüzyıla ait lahdin Antalya'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sırasında bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cenevre Başsavcılığı, 2015'te lahdin iadesine kara vermiş ve karar, 2 Mayıs 2016'da Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştı. İade kararına İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz edilirken, Bakanlığın girişimleri sonucunda bu itirazın geri çekilmesi ve iade kararının kesinleşmesi sağlanmıştı. Yaklaşık 50 yıl sonra ait olduğu topraklara dönecek Herakles Lahdi, Türkiye'ye getirilişinin ardından Antalya Müzesi Müdürlüğüne teslim edilecek ve burada sergilenmeye başlanacak.

Herakles lahdi