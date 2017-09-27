Herakles Lahdi'nden sonra sıra şimdi İhtiyar Balıkçı'da

50 yıl önce Türkiye'den kaçırılarak İsviçre gümrüğünde ele geçirilen 'Herakles Lahdi'nin geri getirilmesinin ardından şimdi gözler Türkiye'den kaçırılan diğer eserlere çevrildi. Afrodisias Antik Kenti'nde 1904 yılında gövde kısmı yurt dışına kaçırılarak Almanya'nın Berlin şehri Pergamon Müzesi'nde sergilenen İhtiyar Balıkçı Heykeli bu eserlerden biri.

İHA'nın haberine göre eserin gövde kısmı Afrodisias'taki Hadrian Hamamı'nda kazı yapan Paul Gaudin tarafından yurtdışına satıldı. Heykelin 33 santimetre boyutunda ve 5 kilogram ağırlındaki baş ve kolları 1989'da Kenan Erim tarafından yapılan çalışmalarla Güney Agora Havuzunda bulundu. Şu an baş ve kolları müze deposunda muhafaza edilen İhtiyar Balıkçı Heykeli'nin gövde kısmını 1991'de başlatılan geri getirme çalışmaları henüz sonuçlanamadı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Herakles Lahdi'nin Antalya Müzesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün itibariyle, 15 ülkeden 57'ye yakın tespit edilmiş eserle ilgili süreçler, yazışmalar devam ediyor. Bunların içerisinde, Louvre Müzesi'nde sergilenen eserlerde dâhil olmak üzere, peşinde olduğumuz eserler var. İnşallah bunları da alacağız. Gayret ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.