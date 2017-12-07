Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kahvehane işleten 56 yaşındaki Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Hastaneye kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı.

DHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneyi işleten Şevket Şevke müşterilerinin gözü önünde ruhsatsız tabancasını başına dayayarak ateşledi. Şevket Şevke kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şevket Şevke ameliyata alındı. Şevket Şevke'nin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Herkesin gözü önünde başına dayadığı silahı ateşledi