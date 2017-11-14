Hidayet Türkoğlu: 'Vatan haini' söylemleri çok yanlış

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışması nedeniyle, sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna'nın 2019 Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için A Milli Takım'a gelmeyeceklerini açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Türkoğlu, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bizim açıkladığımız kadro 24 kişilik aday kadro. Ufuk (Sarıca) hoca bu kadroyu 14-15 kişiye düşürecek. Bu kadro içinde bu arkadaşlardan olan olursa davetiye yollayacağız. Tek kutsal forma milli formadır. Davet gitmesi durumunda inanıyorum ki oyuncular da gereğini yapacaktır. Bu arkadaşlar hep milli takım için hizmet etmiş ve formamızı taşımış kişilerdir. Amaç milli takımsa, gerek kulüpler gerekse oyuncular duyarsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Oyuncuların milli takıma gelmelerini beklediklerini dile getiren Türkoğlu, "Milli takıma çağrılan herkes milli gururu yaşamak için gelmelidir. Arkadaşları gerçekten zor durumda bırakan kurumlar var. FIBA ve Avrupa Ligi. Herkes mantıklı düşünürse burada tek kutsal formanın milli forma olduğu görecektir. Böyle şeylerde gerek sporcularımız gerekse camialarımız konuya duyarsız kalmaz." diye konuştu.
"(VATAN HAİNİ) BU TİP SÖYLEMLER YANLIŞ"
TBF Başkanı Türkoğlu, özellikle sosyal medyada, milli takıma gelmeyecek oyuncular için kullanılan "vatan haini" sözlerine tepki gösterdi.
Söz konusu sporcuların milli takımlara büyük katkı verdiğinin altını çizen Türkoğlu, "Bu tip söylemler çok yanlış. Bu arkadaşlar bu formayı her zaman gururla taşımıştır. Biz federasyon olarak bu tip söylemlerin hiçbir zaman yanında bulunmadık. Bu arkadaşlarımız bizim kardeşlerimizdir. Yersiz ve talihsiz bir açıklama yaptılar. Keşke bu tip şeyleri bizimle istişare edip açıklasalardı. Mutlaka belli bir boşluk içerisindeler ki böyle bir açıklama yaptılar. Mantıklı düşünüldüğü zaman kulüpler ve sporcular milli takıma layık görüldülerse sanırım reddetmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Hidayet Türkoğlu, gelinen noktada sorumluların FIBA ve Avrupa Ligi'nin yönetimlerinin olduğunu dile getirdi.
A Milli Takım'ın B Grubu'nda ilk maçını 24 Kasım Cuma günü Bursa'da Letonya ile oynayacağını hatırlatan Türkoğlu, "İlk maçlarda herkesin ne kadar zarar gördüğü ortaya çıkar. Bir şeylerden zarar görünce tedbirler alınır." dedi.
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