Hillary Clinton, kendini Game of Thrones karakteri Cercei Lannister'a benzetti

Clinton, Game of Thrones'ta 'dindar fanatikler' tarafından cezalandırılan ve 'utanç yürüyüşü' yaptırılan Cercei Lannister ile kendisini kıyasladı.

Clinton, 'What Happened' (Ne Oldu) adlı kitabında, "Trump'ın mitinglerinde kalabalıklar, sayamadığım kadar çok benim hapse atılmam çağrısında bulundu. Game of Thrones'da Red Keep'e doğru yürüyen Cersei Lannister'a 'Utanç! Utanç!' diye bağıran bağnazlar gibi onlar da 'Suçlu! Suçlu!' diye bağırdı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı destekçilerinin Clinton'a olan yaklaşımını ortaçağda kadınlara yönelik tutumla kıyaslayan akademisyenlerden alıntılar yaptı. "Siyaset bir kadın için kolay değildir ancak şunu söylemekte haksız sayılmam, bana yöneltilen ağır eleştiriler ayrı bir boyuta vardı" ifadelerini kullandı.

Trump destekçilerinin kendisine yönelik nefretini, 'hayret verici ve korkutucu' olarak tanımlayan Clinton, dışişleri bakanıyken 'Amerika'nın en takdir edilen devlet memuru' konumundan nasıl bir 'şeytana' dönüştüğünü merak ettiğini dile getirdi.

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