Hillary Clinton: 'Trump, ABD'nin bölünmesine yardımcı oluyor'

ABD 2016 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday olan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Florida eyaletine bağlı Ford Lauderdale kentinde yeni kitabının tanıtım gecesinde Floridalılarla bir araya geldi. Clinton, ABD Başkanı Trump'ı çok ağır sözlerle eleştirirken, Porto Riko ve Las Vegas'ta yaşananlardan sonra Trump'ı ülkenin bölünmesine yardımcı olmakla suçladı. Demokrat Parti'den başkan adayı olarak girdiği seçimleri kaybeden Clinton, Trump'ı ABD'nin bölünmesine yardımcı olmak ve 'entelektüel meraktan yoksun' birisi olarak nitelendirdi.

Clinton, Trump'ı, Maria Kasırgasının Porto Riko'yu yıkmasında duyarsız davrandığını ve çok geç kaldığını belirterek, kasırgaların Teksas, Florida ve Porto Riko'yu vurmasının ardından Trump'ın Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararını eleştirdi.

Florida eyaletindeki Broward Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım gecesi Las Vegas'ta silahlı saldırıda ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Clinton kitabının tanıtım gecesinde, "Porto Riko'da olağanüstü bir afet yaşandı. Hiç kimse böyle bir krizde, böyle acı çekmek zorunda kalmamalıydı" dedi.

Clinton, Las Vegas'da yaşanan silahlı saldırının ardından ABD'de silah reformunun acil olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.



