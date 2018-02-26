Doğada ender olarak rastlanan ve türleri tehlike altında bulunan hayvanlar grubundaki Himalaya koyunlarının üremeleri için Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri, kafeslerde uygun iklimlendirme çalışmaları yaptı.

AA'nın haberine göre çalışmaların sonuç vermesiyle, 2 adet yavru koyun dünyaya geldi. Hayvanat bahçesi çalışanlarının özel ilgi gösterdiği 2 yeni yavru ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

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