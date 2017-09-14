Hindistan'da tekne alabora oldu: 19 ölü

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Ram Kumar, yaptığı açıklamada, teknenin sabah saatlerinde Baghpat kasabası yakınlarında alabora olduğunu bildirdi.

Teknedeki en az 10 kişinin yüzerek karaya ulaştığını kaydeden Kumar, nehirden 19 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, kayıp 31 yolcuyu arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

Bölgede görevli Hakim Bhawani Singh de yaptığı açıklamada, söz konusu teknenin 35 yolcu kapasiteli olduğuna işaret ederek, olayın tekneye gereğinden fazla yolcu alınması sonucu meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.

Ülkede, teknelerin kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle benzer kazalara sık sık rastlanıyor. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında ocak ayında meydana gelen tekne kazasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.