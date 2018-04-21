Hindistan Planlama Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Amitabh Kant Türkiye'ye beşinci ziyaretinin gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'ye oldukça aşina olduğunu aktaran Kant, "Buraya gelmedeki amacım inovasyon, girişim, start-up konularına katkıda bulunan kimselerle, bu konudaki paydaş sahipleriyle etkileşime geçmek." dedi.

Hindistan ekonomisine değinen Kant, "Hindistan yüzde 7,5 civarında büyüyor. Şu anki hükümet göreve geldikten sonra çok ciddi yapısal reformları üstlendi. Modi hükümeti sektörler için direkt yabancı yatırım rejimini başlattı. Hindistan şu anda direkt yabancı yatırım almada dünyada bir numara. Ülkemizde 100 tane akıllı şehir yapıyor, yüksek hızlı tren inşa ediyoruz. 85 bin kilometrekarelik otoban inşa ediyoruz. Bütün bu altyapı çalışmalarıyla Hindistan'da daha büyük bir şehirleşme gerçekleşecek. Bana göre, özgün sürdürülebilir start-up'lar, yeni inovasyon kültürü meydana getirebildik. Birçok genç Hindistanlı start-up'lar meydana getiriyor. Hindistan daha yüksek seviyelerde büyüyecek." diye konuştu.

Kant, Hindistan'ın girişimci bir toplum olduğunu dile getirdi. Teknoloji enstitüleri oluşturduklarını ve Hindistan'da birçok genç dahi yetiştirebildiklerini söyleyen Kant, amaçlarının bu girişimci sistemin ilerlemesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kant, "Okullarımızda 3 bin civarında fikir laboratuvarını faaliyete soktuk. Öğrencilerimize robotları, 3D yazıcıları, nesnelerin internetini, yapay zekayı öğretiyoruz." dedi.

Yeni inovasyon, start-up kültürünün büyük çapta Hindistan'da yaygın hale geleceğini belirten Kant, "Genç ve küçük şirketler istihdam sağlıyor. İstihdamın artırılması hem Türkiye hem de Hindistan için zorluk teşkil eden bir konu bu sebepten dolayı sosyal inovasyonu, yapay zekayı nasıl meydana getirebiliriz... Bunlar Türkiye ve Hindistan'ın birlikte çalışması gereken alanlar." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU

Kant,Türkiye'nin büyük bir turizm destinasyonu olduğunu ve bu alandaki pazarlamasını çok iyi yaptığını ifade etti. Hindistan'ın da Türkiye gibi eski bir medeniyet olduğunu aktaran Kant, "Hindistan çok büyük bir ülke. Bu yüzden ülkemizi 'İnanılmaz Hindistan' olarak markalaştırdık." dedi.

Bunun başarılı bir kampanya olduğunu dile getiren Kant, "Kendi medeniyetimizin pazarlamasını yapmalıyız." diye konuştu.

Kant, Türkiye'nin de büyük bir medeniyet olduğunu vurguladı. Türkiye'nin büyük bir Asya ve Avrupa kültürüne sahip bulunduğunu ifade eden Kant, İstanbul'un dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.Kant kendi vatandaşlarının da İstanbul'a gelmesi ve İstanbul'u görmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye ve Hindistan'ın yakın ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Kant, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'nin geleceğine inanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girişimciliğin, inovasyonun destekçisi. Hindistan ve Türkiye refah, zenginlik, yüksek büyüme için birlikte çalışmalı. İki ülke arasında haha fazla ticaret yapmak için uğraşmalıyız." diye konuştu.

Kant, Hindistan'da Türk şirketleri için birtakım fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Türk firmaları Türkiye'nin ötesine de bakmalılar. Türk şirketlerinin Hindistan'ı altyapı konusunda incelemeleri gerekir. Hindistan'da birçok hava alanı inşaatı var bir çok şehrin inşası var. Türk şirketleri Hindistan'daki bu tür faaliyetlerde yer almalılar.Türk şirketleri Hindistan'dan ithalatı ve Hindistan'a ihracatı göz önünde bulundurmalılar. Hindistan alt yapısını geliştirmeye devam edecek.Türk şirketleri Hindistan'da iyi işler çıkarmak için bu konuda büyük fırsatlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın bilgi teknolojilerine yoğun bir şekilde yatırım yaptığının altını çizen Kant, "Dünya çapında birkaç tane en iyi bilgi teknolojileri şirketlerine sahibiz. Bunların bazıları Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu da Türkiye ve Hindistan'ın birlikte çalışabileceği büyük bir potansiyele sahip bir alan.Türkiye Hindistan'ın bilgi teknolojilerindeki gücünden fayda sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.