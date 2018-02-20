Hindistan’ın Haydarabad kentinde adı açıklanmayan bir hasta girdiği ameliyattan çifte kalple çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; doktorlar, nakilden sonra 56 yaşındaki erkek hastanın 17 yaşında ölen bir kişiden alınan küçük kalple yaşamasının mümkün olmadığına karar verince, ameliyatta her iki kalbi de çalışır halde bırakma kararı aldı.

Nadir ve özel durumlarda uygulanan bu kalp naklinin tıp dünyasındaki ismi heterotopik kalp nakli. Alıcının kalbi çıkarılmaksızın vericiden alınan kalp alıcının kalbinin yanına dikiliyor. 2011 yılında ABD'nin San Diego kentinde 36 yaşındaki bir erkek hastaya da benzeri biçimde bağışçının kalbi de dikilmişti.

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