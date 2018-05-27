İstanbul, Bağcılar Batışehir’de önceki gün meydana gelen olayda, elektrik-elektronik mühendisliği öğrencisi olan Hintli 25 yaşındaki Shuhban Goel, yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Goel burada, Türk kızı G.S. ile tanıştı ve ikili sevgili oldu. Ancak genç kız bir süre sonra ayrılmak istedi. İddiaya göre ayrılmak istemeyen Hintli genç, iddiaya göre G.S.’yi taciz etmeye başladı. Bunun üzerine G.S., son kez Goel’le konuşmak için bir kafede buluştu. Genç kız ayrılmak istediğini tekrarlarken, Goel de ayrılmak istemediğini söyledi. Tartışma sırasında Goel, kız arkadaşının cep telefonunu almak istedi. Tartışma giderek büyüyünce G.S., babasını aradı.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA DAYAK

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre iki akrabasını da yanına alıp kafeye gelen baba M.S., Hintli gençle tartışmaya başladı. Üç kişi, Goel’i darp ederek hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olaydan sonra genç kızın babası M.S. ile iki akrabası Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

Cenazesi Adli Tıp’a kaldırılan Goel’in ilk belirlemelere göre ölüm sebebinin dayağa bağlı olmadığı ancak dövülmesi sırasında ölümünü tetikleyen başka bir şeyin rahatsızlığının olabileceği belirtildi.

Kalp krizinden ölmüş olabileceği belirtilen Goel’in kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Shuhban Goel’in cenazesi, Türkiye’ye gelen ailesi tarafından alınarak Hindistan’a götürüldü.

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