Hintli turistler Türkiye'ye akın edecek

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, Hindistan’dan 400 acentenin katıldığı kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin turizm ve kültürel alandaki zenginliğini yumuşak güç olarak kullanmak niyetindeyiz. Hindistan da Türkiye’nin yumuşak kapısıdır ve bu kapıyı çalmaya devam edeceğiz” dedi.

‘İKİNCİ EVİNİZ OLARAK GÖRÜN’

Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu’nun 11. kongresi, Türk Hindistan Turizm Konseyi (TITC), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği’nin (DOKTOB) girişimleriyle Hilton Dalaman Sarıgerme’de gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Kurtulmuş, Hindistan’ın önümüzdeki yıllarda dünya turizm pazarına çok güçlü gireceğini belirterek, “İki ülke arasında kültürel olarak da önemli benzerliklerin olduğunu biliyoruz. Burayı ikinci eviniz olarak görün” diye konuştu.

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