Yılın son günlerinde temiz bir etkinlik oldu, Rap MahalBirlikte Güzel. Üstelik halihazırda hip hop yükselişteyken, mini bir turneyle de yılı kapatmış olduk. Turnenin 3 şehrinde biz de sanatçılarla yola düştük; İstanbul, Eskişehir ve Ankara. Hem eğlendik hem de şaşırdık zira video kilplerde gördüğümüz hip hop dünyasından uzak ancak daha samimi bir ortama şahit olduk. Detaylarını HTDokun’dan da izleyebilirsiniz... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

BİR LIL PUMB BİR MÜSLÜM BABA

Eskiden sanatçılar turnelere otobüslerle giderdi. Ne zaman uçaklara alıştılar, turne ruhu da kısmen kayboldu. Ancak Rap Mahal ile eski günlere dönüş yaptık. 6 rapçi ile otobüse doluşup şehir şehir gezdik; Kamufle, Allame, DJ Hırs, Tahribad-ı İsyan’dan VZ, Asil Slang ve ZenG. Çoğunlukla uykuyla geçen yolculuklarda eksik olmayan şey müzikti ancak sanmayın hip hop ağırlıklı, çoğu zaman arabesk başroldeydi. Bir bakıyorum, Lil Pump çalıyorken hop Müslüm Baba’ya geçiyoruz. Ama hepsine hep bir ağızdan eşlik... Bir ara Zen-G mimiksiz duruşlarıyla meşhur DJ Hırs’a dönüp “Sen de eğlen abi arkada, ölümlü dünyada bunu da görelim” dedi, kahkahalar...

Ankara konseri sonrası Anıtkabir ziyaret edildi.

Yol boyunca şehir tabelalarını ıska geçmeyip fotoğraf çektirildi, her ilde ne meşhursa o yenildi, DJ Hırs’ın yanında taşıdığı ekipmanı herkesin elinden geçti. Zira o yine tepkisizdi... Ankara konseri sonrasında ekipçe Anıtkabir ziyareti yapıldı. İş onlar için de özel bir hal almaya başlayınca daha turnenin ortasında bitecek diye endişelenmeye başladılar. Bir ara Kamufle, “Kendimi cidden buruk hissediyorum, bitecek” diyordu. Bittiğinde de duygusallaştı “Keşke bitmese” dedi. Allame bahsi artırdı, gülerek “Grup gibi olduk biz ya... Hep birlikte bir şarkı yapalım çocuklar, ne dersiniz?” deyince ortalık alkış kıyamet. Her an yeni grup ortaya çıkabilir, dikkat.

Ekibin en çalışkanlarıysa yolda, kuliste sürekli notlar alan Asil Slang ve Allame oldu. Hatta Allame bir ara kaybolup şarkı bile kaydetti, single’ı çıktı. Çukur dizisinde dönen Kısır Döngü parçası... Ekibin en konuşkanı ve neşelisiyse Zen-G oldu...

Sahnede devleşen adamlar kuliste diz dize çay içiyordu.

KULİSTE DİZ DİZE

Beni en çok şaşırtansa kulislerdi. Etkinlik iyi mekânlarda oldu, teknik anlamda da hiç fena değildi ancak kulisleri çok küçüktü. Bu kadar kişi ki her birinin yanında onlara sahnede eşlik eden başka isim de oldu, sığamadı. Sahnede devleşen adamlar kuliste diz dize oturup çay içiyordu. Bu dünyalara uzakken kulisleri hep filmlerdeki gibi sanıyordum; güzel kızlar, etrafa saçılmış dev altın aksesuvarlar, disko topları, sürekli partileme hali... Hiç de öyle değildi. Gerçi kötü de değildi, herkesin keyfi yerinde olduğundan epey eğlendik. Kulisteki samimiyet sahneye de yansıdı...

Ancak hiçbiri Eskişehir’deki kadar alev alev geçmedi. Bu konuda Kamufle, “Diğerleri tatlı sertti, Eskişehir efsaneydi” dedi. Art arda aynı isimleri farklı sahnelerde görünce anlıyorsunuz ki seyirci bir konserin neredeyse yüzde 50’sini oluşturuyor. Enerji ne kadar yüksekse sanatçılar da o kadar devleşiyor. Eskişehir’in bu potansiyelini görünce daha büyük konserlerin getirilebileceğini düşündüm... Umarız 2018 bol yerli ve yabancı turneyle geçer!

RAP MAHAL’İN YOLCULUK TOP 10’U!

1- Asap Ferg - Plain Jane

2- Post Malone - Rockstar

3- Nimo - Michelangelo

4- Lil pump - Gucci Gang

5- Fat Joe & Remy Ma - All the Way Up

6- Shcollboy q - Gangsta

7- Wiz Khalifa - Letterman

8- Khontkar - Muftak

9- Müslüm Gürses - Yıkıla Yıkıla

10- Orhan Gencebay - Dertler Benim Olsun

Aga B: Daha fazla turne olması lazım

Farkı sound’larda acayip güzel sözler yazan, sahnedeki dans ve tavırlarıyla dikkat çeken Aga B ile kendi muhitinde, Ankara’da buluştuk. Turnenin misafir sanatçısıydı ancak daha çok ev sahibi gibi davrandı. Konser öncesinde lafladık...

Ankara senin için ne ifade ediyor?

Fırına benzetiyorum, pişilecek yer. Hepimiz burada piştik. Sokak için geçerli bu dediğim.

Buradaki mekânları nasıl yorumlarsın?

Ankara’da köklü mekânlar çok az, performans mekânları çok az. If Performance en köklülerinden biri. Kimileri kapandı ancak yenileri açılıyor. Ben ve ekibim gece sahneleriyle insanları yavaş yavaş hip hopa ısındırdık. Şimdi popüler olduğundan artık her mekânda hip hop yapılabiliyor.

Rap Mahal’e dahil oluş sürecin nasıldı?

Diyalogdaydık, turneden söz ettiler. Aslında geri kalanına da katılmak istiyordum ama konser günlerime denk geldi. Şehrime kısmet oldu.

Sahnede dostlarınla olmak nasıl hissettiriyor?

İnanılmaz iyi hissettiriyor. Büyük sahnelerde hele... Gerçi küçük sahnelerin de yeri başka. 10 kişi toplanıp çember yaptığımız organizasyonlardan büyük salonlara geçtik artık. Sahne aldığım isimleri de çok seviyorum, hepsi dostlarım. Kamufle’yi çok seviyorum, müzik dışında da muhabbetimiz var. Allame de öyle... Tahribad-ı İsyan’ı çok beğeniyorum, enerjileri nefis. İyi ki varlar. Çok tehlikeli oluyoruz bir araya gelince! (Gülüyor.)

‘ARTIK OKLAR BİZİ GÖSTERİYOR’

Bu tur turneler gitgide azaldı, oysa bence buna ihtiyaç var. Mini bir turne bu aslında ama senin için ne ifade ediyor?

Hip hopa özel başka bir turne bilmiyorum açıkçası. Eskiden hip hop festivalleri çok oluyordu. Bir fikri diğer şehirlere de tattırmak çok iyi. Kesin çok maliyetli ve zor bir iştir. İnsanlar bunu hak ediyor. Küçük şehirlerdeki insanlar bu tür etkinliklere gerçekten aç. Oralara da gitmek lazım.

Tüm sansürler ortadan kalksa, sence neler olur?

İmkânsız abi. Kesinlikle insanlar daha az küfür etmeye başlar. Göz önündeki insanlardan çok az küfür duyuyoruz ama gerçek hayatta epey küfür ediyorlar. Bu arada küfür iyi bir şey mi, değil. Argo diyelim... Konserlerimizde de küfür ettiğinde normalden 2-3 katı reaksiyon alıyorsunuz. Çığlık çığlığa. Ne dedim ki, dediğimin belki içi boş. Serbest olsa herkes kıvamında kullanır. Bunları deyip küfürlü şarkı okuyacağım. (Gülüyor.)

Sahnede nasıl hissediyorsun?

Çok heyecanlı. O yüzden tek çıkmayı sevmiyorum. Genelde grubum Agabando ile sahneye çıkmaya çalışıyorum. Onlarla daha agresif bir müzik ve dijitalde trap sound’a yakın işler yapıyoruz. Tek başına riskliyken grupta herkes batırmamaya çalıştığından daha derli toplu oluyor.

Bundan sonraki planların neler?

Çıldırıp delirmeyi düşünüyorum. Müzik yapmak istiyorum. Güzel bir ivme kazandık. Artık oklar bizi gösteriyor. 2018 Türkiye’de hip hop’un yılı olacak.